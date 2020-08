Deceuninck-Quick-Step heeft zondag een emotionele Ronde van Polen afgesloten met dubbel succes. De Italiaan Davide Ballerini sprintte naar de zege in de laatste rit en Remco Evenepoel stelde de eindoverwinning veilig.

De 25-jarige Ballerini was na 188 kilometer van Zakopane naar Kraków de sterkste in de massasprint. De Duitser Pascal Ackermann werd tweede en de Italiaan Alberto Dainese spurtte naar de derde plek.

Evenepoel finishte veilig in de buik van het peloton. De twintigjarige Belg maakte zaterdag veel indruk door de concurrentie in de koninginnenrit op zo'n twee minuten te rijden.

Het toptalent won dit jaar elke ronde waar hij aan de start stond. Voor de coronapauze was hij de beste in de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve en ruim een week geleden eindigde hij als eerste in de Ronde van Burgos.

De Ronde van Polen begon woensdag met een vreselijke crash van Deceuninck-Quick-Step-sprinter Fabio Jakobsen. De Nederlands kampioen lag twee dagen in een kunstmatige coma, maar zijn artsen verwachten dat hij volledig kan herstellen.