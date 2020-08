Primoz Roglic heeft zondag de Tour de l'Ain gewonnen. De Sloveen van Jumbo-Visma was mede door hulp van Tom Dumoulin ook de sterkste in de derde en laatste etappe. Tour-winnaar Egan Bernal eindigde als tweede op de Grand Colombier.

Roglic won zaterdag ook al de tweede etappe en toen werd Bernal eveneens tweede. De Colombiaan moest zondag in het klassement een achterstand van tien seconden wegwerken, maar Roglic was duidelijk beter dan de kopman van Team INEOS.

Nairo Quintana eindigde als derde in de slotrit en het eindklassement. Met Steven Kruijswijk (vierde) en George Bennett (vijfde) had Jumbo-Visma in totaal drie renners in de top vijf van de eindrangschikking, terwijl Bauke Mollema als zesde eindigde.

De driedaagse Tour de l'Ain was als de eerste race waarin de Tour-ploegen van Jumbo-Visma en Team INEOS het tegen elkaar opnamen. Het Nederlandse team was in de Franse rittenkoers duidelijk sterker dan de Britse formatie die zeven van de laatste Tour-winnaars heeft afgeleverd.

De uitgestelde Ronde van Frankrijk begint op 29 augustus. De renners rijden volgende week eerst nog het Critérium du Dauphiné (woensdag tot en met zondag).

Froome weer knecht voor Bernal

Zaterdag nam Jumbo-Visma het initiatief in de eerste bergrit van de Tour de l'Ain en waren er in de elitegroep lange tijd drie renners van de Nederlandse formatie (Roglic, Kruijswijk en Bennett) en maar één van INEOS (Bernal).

Een dag later was het Team INEOS dat het pelotonnetje leidde aan het begin van de Grand Colombier. Door het hoge tempo van Geraint Thomas, Jonathan Castroviejo en Chris Froome werden de twee vluchters Andrea Bagioli en Julien Bernard al vlak na de voet van de slotklim (17,8 kilometer à 7 procent) bijgehaald.

Froome moest na een flinke beurt op kop op 8,5 kilometer van de finish wegsturen, waarna Castroviejo het commando overnam. De Spanjaard reed zo hard, dat zijn kopman Bernal moest lossen. De Colombiaan kon weer terugkeren toen Dumoulin het voorste groepje op sleeptouw nam, maar Jumbo-Visma was met vier man in een groep van negen weer zeer dominant. Bernal was wederom de enige INEOS-coureur.

Richie Porte tekende op een kleine 3 kilometer van de finish voor de eerste aanval, maar de ploeggenoot van de al eerder geloste Mollema werd snel tot de orde geroepen door Bennett. Bernal bleef op hangen en wurgen in het laatste wiel, terwijl Dumoulin en Kruijswijk wel moesten afhaken.

Bernal perste er desondanks nog een knappe sprint uit, maar Roglic counterde sterk en reed soeverein naar de dag- en eindwinst.