Wout van Aert is vol ongeloof na zijn overwinning in Milaan-San Remo. De Belg was zaterdag de sterkste in het Italiaanse wielermonument door Julian Alaphilippe te kloppen in een sprint-à-deux.

"Ik ben superblij", jubelde Van Aert na zijn overwinning. "Ik kan niet geloven dat ik twee grote koersen op rij win. Ik heb er geen woorden voor. Nu weet ik hoe het voelt om een monument te winnen. Om het seizoen zo te herstarten voelt gek en heel gaaf."

De 25-jarige Van Aert triomfeerde vorige week zaterdag ook al in de Strade Bianche, de eerste grote koers sinds de hervatting van het wielerseizoen. Daarmee boekte de renner van Jumbo-Visma zijn eerste zege in een eendaagse WorldTour-wedstrijd.

Op de Poggio ging Alaphilippe, de winnaar van vorig jaar, in de aanval en kon niemand het tempo van de Fransman volgen. Ook voor Van Aert was het even afzien, waardoor hij een gaatje moest laten.

"Alaphilippe ging echt hard", blikte hij terug. "Maar ik ben blijven vechten en heb mezelf ingeprent dat hij ook op de limiet zat. Dat bleek te kloppen ook. Zo kon de koers opnieuw beginnen."

Van Aert boekte zijn eerste overwinning in een wielermonument. (Foto: Pro Shots)

'Alaphilippe speelde het slim'

In de afdaling kon Van Aert aansluiten bij Alaphilippe. Het duo had een kleine voorsprong en bleef uiteindelijk maar net uit de greep van de achtervolgende groep. In de sprint bleek de drievoudig wereldkampioen veldrijden net iets sterker.

"Op weg naar de finish dwong Alaphilippe me de kop op. Hij speelde het slim en ik moest nog wat energie overhouden voor de sprint. In de sprint was het over mijn lijk. Ik eet liever mijn stuur op dan geklopt te worden. Dat moet ook als je een monument wil winnen."

Van Aert was ook lovend over zijn ploeggenoten, die veel werk voor hem verrichtten. "Mijn ploeggenoten hebben weer fantastisch werk geleverd. Antwan Tolhoek is als lichtgewicht niet gemaakt voor het kopwerk, maar hij heeft het wel opgeknapt. Het is fantastisch dat ze zo in mij geloven, dan groei je boven jezelf uit."

"Bert-Jan Lindeman en Paul Martens hebben me goed van voren gehouden. Vervolgens bleef Timo Roosen bij me richting de Cipressa en heeft Amund Jansen fantastisch werk verricht op de Poggio. Ze staken boven zichzelf uit. Dat was heel mooi om te zien", besloot Van Aert.