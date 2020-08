Remco Evenepoel heeft zaterdag met een zege in de koninginnenrit in de Ronde van Polen de leiding gegrepen in het klassement. Het Belgische toptalent rondde een solo van 50 kilometer af.

Evenepoel had na de 153 kilometer rit over glooiend parcours, met start en aankomst in Bukowina, een voorsprong van een kleine twee minuten op Jakob Fuglsang. Simon Yates eindigde als derde. Wilco Kelderman werd op ruim drie minuten zesde en staat zevende in het klassement.

De kopman van Deceuninck-Quick-Step droeg zijn zege op aan zijn woensdag zwaar gevallen ploeggenoot Fabio Jakobsen. Hij hield het rugnummer van de Nederlands kampioen omhoog toen hij de streep passeerde. Daarna werd hij overmand door emoties.

Evenepoel ging er op 50 kilometer van de streep alleen vandoor en pakte al snel een voorsprong van een minuut op het peloton. Daaruit ontsnapten Fuglsang, Rafal Majka en Yates. Zij naderden Evenepoel tot een halve minuut, maar die liet zich niet grijpen en breidde zijn voorsprong alleen maar verder uit.

De twintigjarige Belg neemt de gele trui over van Richard Carapaz, die vrijdag nog de derde etappe had gewonnen. Zondag staat de laatste etappe op het programma.

Voor Evenepoel is het al zijn achtste zege van het seizoen. Hij won al onder meer de klassementen van de Ronde van San Juan, de Ronde van de Algarve en de Ronde van Burgos. Als hij ook de Ronde van Polen wint, heeft hij tot nu toe alle koersen gewonnen, waar hij start.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet om de video te bekijken.