Wout van Aert heeft zaterdag de 111e editie van Milaan-San Remo op zijn naam geschreven. De Belg van Jumbo-Visma rekende in een sprint-à-deux af met Julian Alaphilippe, de winnaar van vorig jaar.

Van Aert en Alaphilippe reden op de Poggio weg uit de favorietengroep en bleven de aanstormende achtervolgers uiteindelijk net voor. Michael Matthews won op twee seconden de sprint om de derde plek, vóór Peter Sagan.

Mathieu van der Poel was op de dertiende plaats de beste Nederlander. De kopman van Alpecin-Fenix, die zijn debuut maakte in 'La Primavera', maakte deel uit van de achtervolgende groep.

De 25-jarige Van Aert boekte zijn eerste overwinning in een wielermonument en zijn tweede grote zege in zeven dagen tijd. Vorige week was hij ook al de sterkste in de Strade Bianche, waar hij zijn eerste overwinning in eendaagse WorldTour-wedstrijd boekte.

De drievoudig wereldkampioen veldrijden, die afgelopen donderdag ook nog derde werd in Milaan-Turijn, is de eerste Belgische winnaar van Milaan-San Remo sinds Fons De Wolf in 1981.

Kopgroep van zeven krijgt alle ruimte in eerste uren

Met 305 kilometer was deze editie van Milaan-San Remo de langste in de geschiedenis. Het peloton deed het daarom in de eerste uren van de koers rustig aan en gaf een kopgroep van zeven renners alle ruimte.

De Italianen Marco Frapporti, Fabio Mazzucco, Mattia Bais, Damiano Cima, Manuele Boaro, Alessandro Tonelli en de Spanjaard Héctor Carretero maakten deel uit van die vroege vlucht en bouwden een voorsprong van acht minuten op.

Dat verschil werd terwijl de wedstrijd vorderde steeds kleiner en was op 100 kilometer voor de finish nog zo'n drie minuten. Carretero en Mazzucco moesten even later lossen uit de kopgroep en op 35 kilometer van de meet werd Boaro als laatste van de vluchters ingerekend.

Van Aert blijft Alaphilippe net voor in de sprint. (Foto: Getty Images)

Van Aert en Alaphilippe in de aanval op Poggio

Op de Cipressa gingen Loïc Vliegen en Jacopo Mosca in de aanval, terwijl het tempo voor sprinters Caleb Ewan en Fernando Gaviria te hoog lag. De twee vooraan werden nog voor de top weer gegrepen. Ook een ontsnapping van Daniel Oss in de afdaling hield geen stand.

Op de Poggio, de laatste scherprechter van de dag, dunde het peloton steeds verder uit en demarreerde Alaphilippe kort voor de top. Alleen Van Aert kon in zijn spoor blijven en sloot in de afdaling aan bij de Fransman.

Het duo had enkele seconden voorsprong op een achtervolgende groep met onder anderen Van der Poel. Alaphilippe en Van Aert werden net niet meer teruggepakt en streden in een sprint-à-deux om de winst. Daarin bleek de Belg net wat sterker.