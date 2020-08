Primoz Roglic heeft zaterdag de macht gegrepen in de sterk bezette Tour de l'Ain. De Sloveense renner van Jumbo-Visma won de spectaculair verlopen tweede etappe en veroverde bovendien de leiderstrui.

Roglic was in de eerste bergrit de beste in een sprint van een klein groepje op de slotklim. Hij klopte Egan Bernal (tweede), Valerio Conti (derde) en Nairo Quintana (vierde). Zijn ploeggenoot Steven Kruijswijk bij het sterk rijdende Jumbo-Visma completeerde de top vijf.

Door de zege nam Roglic de koppositie in het algemeen klassement over van Andrea Bagioli, die vrijdag Roglic naar de tweede plaats verdrong in de eerste etappe. Roglic verdedigt zondag in de wederom bergachtige slotetappe een voorsprong van tien seconden op naaste achtervolger Bernal.

De Tour de l'Ain is normaal een voetnoot in het wielerseizoen, maar wordt nu door vele toprenners gebruikt als voorbereiding op de Tour de France. Met Roglic, Bernal, Quintana, Tom Dumoulin, Geraint Thomas, Chris Froome en Fabio Aru maken liefst acht winnaars van een grote ronde hun opwachting in de koers.

Strijd tussen Jumbo-Visma en Team INEOS

Er werd dit weekend een strijd verwacht tussen Jumbo-Visma en Team INEOS en die kwam er ook meteen in de tweede etappe. De Nederlandse formatie voerde op zo'n 30 kilometer van de finish het tempo flink op in het peloton, waardoor de vroeg ontstane kopgroep van vier man al snel werd ingerekend.

Tom Dumoulin, die na meer dan een jaar afwezigheid zijn rentree maakt, moest na een stevige sleurbeurt lossen, maar hij zorgde er daarmee voor dat ook onder anderen Froome en Thomas eraf gingen en Jumbo-Visma duidelijk in het voordeel was ten opzichte van Team INEOS.

Kruijswijk ging op ruim 10 kilometer van de streep als eerste in de aanval, maar hij werd een paar kilometer later teruggehaald door Bernal. Daarna slaagde er niemand meer in om weg te komen, waarna Roglic in de laatste honderden meters andermaal liet zien in een grootse vorm te verkeren.