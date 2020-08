De internationale wielervakbond CPA heeft wielerbond UCI in een open brief opgeroepen om meer te doen aan de veiligheid van de renners. De oproep volgt op de heftige valpartij van Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen in de Ronde van Polen.

"We kunnen de renners niet langer op goed geluk laten koersen of het overlaten aan de organisatie van een koers. Er zijn striktere regels en nog strengere controles nodig", schrijft CPA-voorzitter Gianni Bugno zaterdag in zijn brief.

"We zijn blij dat Fabio Jakobsen is ontwaakt uit zijn coma, maar het blijft onaanvaardbaar dat er nog steeds ongelukken gebeuren in WorldTour-koersen waarbij levens geriskeerd worden."

"Het incident op 5 augustus is een nederlaag voor ons allemaal. We zijn allemaal een beetje verantwoordelijk. Als we niet eindelijk gaan samenwerken volgens een bepaalde visie, zal er nooit iets veranderen."

Bugno vindt kritiek op CPA onterecht

In de wielerwereld was er de laatste dagen kritiek op de CPA, die niets van zich liet horen na de crash in Polen. Bugno vindt dat echter onterecht en wijst op de rol die de vakbond heeft.

"De CPA loopt altijd voorop bij het verdedigen van de renners en hun veiligheid, maar is de laatste schakel in procedures om problemen in wedstrijden te voorkomen. Niet de eerste", schrijft de Italiaan in zijn brief.

"Ik vraag me bijvoorbeeld af waarom de ploegen zelf niet ingrijpen om risicovolle situaties te vermijden, want ze zien de etappeschema's van tevoren. Ze kunnen hun renners toch niet laten starten als ze vinden dat de veiligheid in het geding is?"

De crash in de Ronde van Polen leidde ertoe dat Jakobsen in coma raakte, waaruit hij vrijdag ontwaakte. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step onderging eerder deze week al een vijf uur durende operatie. De Poolse justitie startte een onderzoek naar de valpartij.