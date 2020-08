Dylan Groenewegen zit er mentaal helemaal doorheen, nu Fabio Jakobsen door zijn schuld met zware verwondingen in het ziekenhuis ligt. De sprinter neemt zich de zware valpartij in de Ronde van Polen erg kwalijk.

"Ik heb duidelijk een fout gemaakt, want ik wijk van mijn lijn", zei Groenewegen vrijdag met trillende stem en betraande ogen tegen de NOS. "Ik ben in mijn gedachten alleen maar bij Fabio en hoop dat hij snel herstelt."

Beide topsprinters streden woensdag in de eerste etappe van de Ronde van Polen om de zege. Groenewegen sneed Jakobsen daarbij de pas af, die vervolgens hard in de hekken reed en zwaar ten val kwam. Die liep daarbij forse verwondingen op werd tot vrijdagmiddag in coma gehouden.

"Ik zag meteen dat het niet best was", herinnert Groenewegen zich. "Het zou makkelijk zijn als ik het kon terugdraaien, maar ik heb gewoon een fout gemaakt door van mijn lijn te wijken. Je hoopt natuurlijk nooit dat het zo uitpakt en ik kan alleen maar hopen dat Fabio snel herstelt."

30 Toeschouwer legt ernstige crash van Jakobsen vast

Groenewegen voorlopig aan de kant

Groenewegen liep zelf een gebroken sleutelbeen op en zal in afwachting van een onderzoek van de UCI geen wedstrijden rijden, zo besloot Jumbo-Visma. Aan wedstrijden rijden heeft de sprinter zelf ook geen behoefte.

"Ik moet er de komende maanden niet aan denken om op de fiets te stappen", zei de snikkende wielrenner. "Sprinten is helemaal ver weg, daar wil ik de komende maanden niet naar kijken en hoe het daarna loopt, zien we dan wel."

Dat Groenewegen op sociale media met de grond gelijk wordt gemaakt, doet hem niet veel. "Ik kijk daar nu niet. Ik hoop vooral dat Fabio snel herstelt. Hopelijk mag ik in de toekomst nog mooie duels met hem rijden."

Groenewegen heeft nog geen contact met de familie van Jakobsen gehad. "Ik denk dat het daar nog iets te vroeg voor is. Dat wil ik binnenkort zeker doen, maar nu is dat nog niet het juiste moment."