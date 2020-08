Jumbo-Visma houdt Dylan Groenewegen voorlopig aan de kant. De sprinter rijdt geen wedstrijden in afwachting van een oordeel van de disciplinaire commissie van de UCI, naar aanleiding van de zware valpartij van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen.

De Amsterdammer week woensdag in de eerste etappe van zijn lijn en reed Jakobsen daarop in de hekken. Die kwam zwaar ten val en werd tot vrijdagmiddag in coma gehouden. De Nederlands kampioen liep verschillende botbreuken in zijn gezicht op.

Groenewegen heeft inmiddels zijn excuses aangeboden en heeft erkend dat de valpartij zijn schuld is, meldt Jumbo-Visma in een verklaring op de eigen website.

"Met zijn beweging brak Dylan een sportieve regel en dat is zoals altijd onacceptabel. We hebben besloten dat Dylan niet in een wedstrijd zal starten, in afwachting van het oordeel van de disciplinaire commissie waaraan de UCI het incident heeft overgedragen."

Groenwegen kampt met sleutelbeenbreuk

De kans was al klein dat Groenewegen op korte termijn een wedstrijd zou rijden. De sprinter kwam zelf ook ten val en liep daarbij een gebroken sleutelbeen op.

Wel spreekt Jumbo-Visma de steun uit voor Groenewegen, die op sociale media veel verwensingen naar zijn hoofd geslingerd kreeg. "We zullen Dylan en zijn familie bijstaan om door deze ook voor hen (mentaal) zware tijden te komen. Zij zijn door sommigen op verwerpelijke wijze bejegend."

Los van een eventuele schorsing, moet Groenewegen ook vrezen voor een rechtszaak. De Poolse autoriteiten zijn een officieel onderzoek gestart naar de valpartij. Justitie bekijkt of hij onbedoeld ernstig letsel heeft toegebracht aan Jakobsen.