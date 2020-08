Andrea Bagioli heeft vrijdag de eerste etappe van de sterkbezette Tour de l'Ain gewonnen. Tom Dumoulin luisterde zijn rentree op met een vierde plaats.

Bagioli troefde na 140 kilometer tussen Montréal-La-Cluse en Ceyzériat Primoz Roglic (tweede) en Stefan Bissegger (derde) af in de sprint van een omvangrijke groep. Kort daarachter eindigde Dumoulin, die de spurt had aangetrokken voor zijn ploeggenoot Roglic bij Jumb-Visma, als vierde. Bauke Mollema legde beslag op de negende plaats.

Dumoulin kwam in juni vorig jaar tijdens het Critérium du Dauphiné voor het laatst in actie. Sindsdien hielden een slepende knieblessure en de coronacrisis hem aan de kant. Hij debuteerde vrijdag in het shirt van Jumbo-Visma, dat hem begin dit jaar overnam van Team Sunweb.

De Tour de l'Ain is normaal een voetnoot in het wielerseizoen, maar wordt nu door vele toprenners gebruikt als voorbereiding op de Tour de France. Met Dumoulin, Roglic, Egan Bernal, Geraint Thomas, Chris Froome, Fabio Aru en Nairo Quintana maken liefst acht winnaars van een grote ronde hun opwachting in de koers.

Roglic plaatst indrukwekkende versnelling

De openingsetappe van de Tour de l'Ain leek gezien het nagenoeg vlakke parcours een prooi te gaan worden voor de pure sprinters, maar na een voorspelbaar begin - vier renners kregen een vrijgeleide van het peloton - ontstond zich een onverwachte en spectaculaire slotfase.

Roglic plaatste op het laatste heuveltje op ruim een kilometer van de finish een indrukwekkende versnelling. Hij had op de top samen met onder anderen Bernal een klein gaatje te pakken, maar doordat de laatste kilometer ietwat naar beneden liep, kon de rest weer aansluiten.

Met de hulp van Dumoulin probeerde Roglic nog voor een verrassing te zorgen in de sprint, maar Bagioli liet dat niet toe en was net iets sneller. Hij bezorgde zo zijn ploeg Deceuninck–QuickStep een opsteker na de vreselijke val van Fabio Jakobsen woensdag in de Ronde van Polen.