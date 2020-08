Wielrenner Fabio Jakobsen is vrijdag ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step ging woensdag in de Ronde van Polen hard onderuit bij een crash met Dylan Groenewegen.

"Hij is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Hij ademt zelfstandig en zijn bloeddruk is goed", zei de behandelend arts van het ziekenhuis in het Poolse Sosnowiec bij een persmoment. "Hij moet nu gaan revalideren en na een tijdje mag hij naar huis. Hij heeft veel geluk gehad."

De 23-jarige Jakobsen kwam woensdag hard in aanraking met de dranghekken nadat hij tijdens de eindsprint van de eerste etappe van de Ronde van Polen door concurrent en landgenoot Groenewegen in het nauw was gedreven.

Aanvankelijk werd gevreesd voor hersenletsel, maar dat bleek niet het geval. Wel had Jakobsen onder meer een verbrijzeld gehemelte en een verbrijzelde luchtpijp. Hij werd daarom vijf uur lang geopereerd en tijdelijk in coma gehouden.

Jumbo-Visma-sprinter Groenewegen, die zelf ook viel en zijn sleutelbeen brak, werd door de organisatie van de Ronde van Polen uit koers gehaald. Het is nog niet bekend wat de verdere sancties zijn.

Vrijdag werd wel duidelijk dat de Poolse justitie inmiddels een onderzoek naar de valpartij heeft geopend. Op woensdagavond bekeek de politie de plaats van de crash al grondig, waarbij ook een aantal fietsen in beslag werd genomen.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om een video van de valpartij te bekijken.