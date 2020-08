Wereldkampioen Mads Pedersen heeft zijn etappezege van donderdag in de Ronde van Polen opgedragen aan Fabio Jakobsen. De Deen was aan het einde van de tweede rit de sterkste in de massasprint, die ditmaal zonder incidenten verliep.

Pedersen troefde onder anderen Pascal Ackermann, Davide Ballerini, Rudy Barbier en Alberto Dainese. Het was een dag na de vreselijke crash tussen Dylan Groenewegen en Jakobsen, die in coma in het ziekenhuis ligt.

"Deze overwinning is echt voor Fabio. Ik hoop dat hij snel herstelt en dat hij zijn leven en het wielrennen snel weer kan oppakken", zei de 24-jarige Pedersen na zijn overwinning namens Trek-Segafredo in Zabrze.

"Wat woensdag is gebeurd, gun je niemand. Het heeft zijn weerslag op het hele peloton, maar we moeten blijven koersen en ons best blijven doen. Ik hoop het beste voor Fabio."

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om een video van de valpartij te bekijken.

'Iedereen is van de valpartij geschrokken'

Ook de Belg Jasper Philipsen van UAE Team Emirates, die ondanks een achtste plek in de sprint leider is van het sprintersklassement, merkte dat de valpartij van Groenewegen en Jakobsen invloed had op het peloton.

"Iedereen is ervan geschrokken", zei hij. "De etappe begon vandaag vrij rustig; ik denk dat het ermee te maken had dat iedereen er nog eens over nadacht en zich niet kan voorstellen dat er zoiets gebeurd is."

De artsen in het ziekenhuis van Sosnowiec gaan vrijdagmiddag proberen om Jakobsen, die in de nacht van woensdag op donderdag een operatie van vijf uur onderging, uit zijn coma te laten ontwaken.

Ondertussen gaat de Ronde van Polen vrijdag verder met een bergetappe. De WorldTour-koers duurt tot en met zondag.