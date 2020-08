De kleine Franse etappekoers Tour de l'Ain is vrijdag niet alleen het podium voor het Jumbo-Visma-debuut van Tom Dumoulin en zijn eerste koers in 420 dagen: het is drie weken voor de start van de Tour de France ook de eerste keer dat de toptrio's van Jumbo-Visma en Team INEOS het tegen elkaar opnemen.

Op 15 juni 2019 kwam Team Sunweb een paar uur voor de start van de voorlaatste etappe van het Critérium du Dauphiné met een korte verklaring: kopman Dumoulin stapte uit de Franse rittenkoers om in Nederland een scan van zijn gekwetste knie te laten maken. "De Tour is niet in gevaar voor Tom", verzekerde ploegleider Aike Visbeek.

Die deelname aan de Ronde van Frankrijk kwam er niet. Sterker: Dumoulin kwam na de Dauphiné nooit meer in actie voor Team Sunweb, de ploeg waarmee hij vanaf 2012 grote successen vierde.

De blessureproblemen van de Limburger begonnen in mei 2019, na een valpartij in de vierde etappe van de Giro d'Italia. Uiteindelijk moest hij twee keer aan zijn linkerknie worden geopereerd, wat het einde van zijn seizoen betekende. In augustus, een paar weken na zijn tweede operatie, maakte Dumoulin bekend dat hij een contract voor drie jaar had getekend bij Jumbo-Visma.

Bij zijn nieuwe ploeg beleefde de Giro-winnaar van 2017 een valse start. In februari werd hij ziek door darmparasieten en moest hij een streep zetten door zijn rentree in de Ronde van Valencia. Vervolgens legde de coronacrisis het wielrennen maandenlang stil.

"De periode van ruim een jaar zonder wedstrijden is heel belangrijk voor mij geweest", zei Dumoulin in juni in een interview met NU.nl. "Ik heb acht jaar lang met de blik naar voren in het profwielrennen gezeten. Dat is goed, daar heb ik ook heel veel successen mee behaald, maar af en toe is een periode van reflectie ook heel goed. Maar ik ben nu wel klaar met reflecteren, ik wil weer lekker wedstrijden rijden."

Voorlopig programma Tom Dumoulin 7-9 augustus: Tour de l'Ain

12-16 augustus: Critérium du Dauphiné

17-24 augustus: Hoogtestage in Tignes

29 augustus-20 september: Tour de France

21-september-27 september: WK in Zwitserland (waarschijnlijk)

Voor het najaar gaat Dumoulin nog een keuze maken tussen de Ardennenklassiekers (Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik) en de Vuelta a España

Ongekend sterke startlijst in Tour de l'Ain

De Tour de l'Ain is normaal een voetnoot in het wielerseizoen, maar dit jaar is alles anders. De organisatoren van de etappekoers in het oosten van Frankrijk zullen het amper geloofd hebben toen de ene na de andere toprenner aan de startlijst toegevoegd kon worden.

Met Dumoulin, Egan Bernal, Geraint Thomas, Chris Froome, Primoz Roglic, Fabio Aru en Nairo Quintana staan er vrijdag liefst acht winnaars van een grote ronde aan het vertrek in Montréal-la-Cluse. En dat zijn lang niet alle topklimmers, want ook Bauke Mollema, Sam Oomen, Richie Porte, Dan Martin en het Portugese toptalent João Almeida zullen hopen op succes in de bergritten.

Maar de aandacht van de wielerwereld zal toch vooral uitgaan naar de strijd tussen de machtsblokken van Jumbo-Visma (Dumoulin, Roglic en Steven Kruijswijk) en Team INEOS (Bernal, Thomas en Froome). De verwachting is dat die teams, met diezelfde drie kopmannen per ploeg, ook de dienst zullen uitmaken in de uitgestelde Tour.

Jumbo-Visma hoopt met zijn nieuwe trojka een einde te maken aan de hegemonie van Team INEOS, dat de afgelopen acht jaar liefst zeven keer de Tour won. "Ik denk dat in 2020 voor het eerst in lange, lange tijd een ploeg qua sterkte kan wedijveren met Team INEOS", zei Dumoulin eind december.

De Tour de l'Ain begint vrijdag met een heuvelachtige etappe van 139,5 kilometer. Zaterdag en zondag staan er pittige bergritten met aankomst bergop op het programma.