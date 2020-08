Wereldkampioen Mads Pedersen heeft donderdag de tweede etappe van de Ronde van Polen gewonnen. Een dag na de vreselijke crash van Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen was er in Zabrze een massasprint zonder incidenten.

De 24-jarige Pedersen troefde de Duitser Pascal Ackermann, de Italiaan Davide Ballerini, de Fransman Rudy Barbier en de Italiaan Alberto Dainese af. Het is voor de Deen zijn eerste overwinning in de regenboogtrui.

Woensdag werd de massasprint in de eerste etappe van de Ronde van Polen ontsierd door een keiharde valpartij. Groenewegen drukte Jakobsen in de hekken, waardoor de Nederlands kampioen met zware verwondingen moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De 23-jarige Jakobsen heeft onder meer een verbrijzeld gehemelte en een verbrijzelde luchtpijp en ligt nog in een kunstmatige coma.

Groenewegen liep een gebroken sleutelbeen op. Hij mocht sowieso al niet meedoen aan de tweede rit in Polen, omdat hij gediskwalificeerd werd. Edu Prades (gebroken nekwervel), Damien Touzé, (gebroken vinger) en Marc Sarreau (schouderblessure) stapten donderdag ook niet meer op.

De zes ploeggenoten van Jakobsen bij Deceuninck-Quick-Step besloten wel verder te gaan. De 25-jarige Ballerini mengde zich zelfs in de massasprint en werd knap derde.

Pedersen is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij heeft een voorsprong van vier seconden op nummer twee Ackermann. De Pool Kamil Malecki van CCC droeg donderdag tegen zijn zin in de gele leiderstrui van Jakobsen, die woensdag reglementair de zege had gekregen.