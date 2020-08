Aleksandr Vlasov heeft donderdag nog maar eens zijn grote klimtalent getoond door de Franse eendagskoers Mont Ventoux Dénivelé Challenge te winnen. De 24-jarige Rus kwam alleen boven op de iconische 'Kale Berg'.

Vlasov had na een race van 179 kilometer achttien seconden voorsprong op de Australiër Richie Porte, die als tweede eindigde op de 1.909 meter hoge Mont Ventoux. De Fransman Guillaume Martin werd derde op 59 seconden. Jetse Bol was op de 32e plek de beste Nederlander.

Jesús Herrada schreef vorig jaar de eerste editie van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge op zijn naam. De Spanjaard van Cofidis eindigde donderdag als negende.

In de top vijftien waren nog een flink aantal topklimmers, met Pierre Latour (vierde), Fabio Aru (vijfde), Nairo Quintana (achtste) en Miguel Ángel López (twaalfde).

Astana-renner Vlasov is bezig aan zijn eerste seizoen in een WorldTour-ploeg. De regerend Russisch kampioen maakte vorig jaar in dienst van het procontinentale Gazprom-RusVelo al indruk met een flink aantal toptiennoteringen in lastige etappekoersen, zoals de Ronde van Oostenrijk (vijfde) en de Ruta Del Sol (achtste).

Vorige week werd Vlasov nog knap derde in de Franse etappekoers Route d'Occitanie, achter Egan Bernal en landgenoot Pavel Sivakov.