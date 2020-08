Dylan Groenewegen is eveneens niet ongeschonden gekomen uit de vreselijke crash woensdag in de eerste etappe van de Ronde van Polen. De renner van Jumbo-Visma is geopereerd aan een gebroken sleutelbeen.

"Merijn Zeeman en ik hebben Dylan vanmiddag eventjes bezocht in het ziekenhuis, waar hij is geopereerd aan een gebroken sleutelbeen. We hebben hem kort zijn verhaal laten doen. Dylan vindt het verschrikkelijk wat er gebeurd is", zegt algemeen directeur Richard Plugge op de website van Jumbo-Visma.

"Hij was zichtbaar aangeslagen. Ook voor hem telt nu vooral het herstel van Fabio en de anderen die bij deze vreselijke valpartij gewond zijn geraakt. Binnenkort zullen we het voorval uitgebreider met hem bespreken. We zijn met onze gedachten bij de slachtoffers en hopen met heel ons hart op een goed herstel."

Groenewegen week in de spurt van zijn lijn, waarna hij in contact kwam met Jakobsen. Hij smakte hard tegen het asfalt en greep meteen naar zijn schouder. Hij kon uiteindelijk wel zelf opstaan, maar werd wel overgebracht naar het ziekenhuis, waar een breuk in zijn sleutelbeen werd geconstateerd.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om een video van de valpartij te bekijken.

Jakobsen in kunstmatige coma gehouden

Jakobsen bracht het er slechter van af. Hij vloog na de botsing met Groenewegen hard in de hekken en werd direct naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij in de nacht van woensdag op donderdag met succes een vijf uur durende operatie heeft ondergaan. Hij ligt nog wel in een kunstmatige coma.

De renner van Deceuninck-Quick-Step heeft onder meer een verbrijzeld gehemelte en een verbrijzelde luchtpijp. Hij kampt niet met hersenletsel, waar in eerste instantie voor werd gevreesd. Zijn situatie is ernstig, maar stabiel. Vrijdag wordt geprobeerd hem uit zijn coma te laten ontwaken.

Groenewegen reageerde eerder op donderdag al ontdaan op het incident. "Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt. Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant."

De Amsterdammer werd naar aanleiding van het incident door de organisatie van de Ronde van Polen gediskwalificeerd voor de eerste etappe en uitgesloten van verdere deelname. Hij kwam al vallend als eerste over de finish, maar raakte zijn zege logischerwijs kwijt.