De artsen hebben besloten Fabio Jakobsen pas vrijdag proberen te laten ontwaken uit zijn kunstmatige coma. De toestand van de 23-jarige wielrenner die woensdag in de eerste etappe van de Ronde van Polen hard ten val kwam, is nog altijd ernstig maar stabiel.

Aanvankelijk zou op donderdag een poging worden ondernomen om Jakobsen uit zijn kunstmatige coma te halen. De artsen wachten daar nu een dag mee, omdat ze niets willen overhaasten.

Een van de artsen die Jakobsen behandelt, Pawel Gruenpeter, blijft voorzichtig. "Ik hoop dat er geen schade is aan zijn zenuwstelsel. We mogen niet vergeten dat de patiënt gisteren ongeveer een uur lang gereanimeerd werd", zegt hij tegen Sporza.

Jakobsen klapte in de eindsprint van de eerste etappe van de Ronde van Polen hard tegen de dranghekken na contact met Dylan Groenewegen, die in de spurt van zijn lijn week en zijn landgenoot in de verdrukking bracht.

Jakobsen onderging operatie van vijf uur

Jakobsen liep onder meer een verbrijzeld gehemelte en een verbrijzelde luchtpijp op en werd direct naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij in de nacht van woensdag op donderdag met succes een vijf uur durende operatie heeft ondergaan.

Volgens de artsen is er, zoals Jakobsens ploeg Deceuninck-Quick-Step eerder al meldde, geen sprake van hersenletsel. Ook zijn wervelkolom lijkt onaangetast. Hij heeft wel moeite met ademen vanwege een blessure aan zijn borst.

Groenewegen werd naar aanleiding van het incident gediskwalificeerd voor de eerste etappe en uitgesloten van verdere deelname. Het is nog onduidelijk wat de verdere sancties voor de kopman van Jumbo-Visma zijn.

Jakobsen is regerend Nederlands kampioen op de weg sinds hij vorig jaar de nationale titel pakte in Ede. Hij sprintte in 2019 ook naar twee etappezeges in de Vuelta a España, waarmee hij naam maakte in het peloton.