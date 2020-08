De vreselijke crash tussen Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen van woensdag in de Ronde van Polen ging en gaat de hele wereld over. Als het aan Jakobsens ploeg Deceuninck-Quick-Step ligt, volgt er een rechtszaak tegen Groenewegen. Hoe groot is de kans dat het daadwerkelijk tot een strafrechtelijke vervolging komt?

Er wordt in ieder geval alles gedaan om de situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen: volgens Poolse media is de fiets van Jakobsen in beslag genomen door de politie en werd woensdagavond tot laat sporenonderzoek gedaan op de plek van de valpartij.

"Maar het is de vraag of het echt tot een rechtszaak kan komen. Het Poolse strafrecht is van toepassing en daar ben ik geen kenner van", geeft jurist Marjan Olfers toe in gesprek met NU.nl. Ze kan de zaak wel langs de lat van het Nederlandse rechtssysteem leggen.

"Bij ons gebeurt het zelden dat dit soort zaken in het strafrecht komt. Het is in de sport vaak lastig om langs strafrechtelijke normen - was er bijvoorbeeld sprake van opzet of voorwaardelijke opzet? - tot een veroordeling te komen", zegt ze.

"Er wordt in dit soort gevallen vaker gekeken naar het sporttuchtrecht om te bepalen of een norm is overtreden. Als het antwoord ja is, kun je geschorst worden. Maar dat is nog geen strafrecht, waar je bijvoorbeeld een taakstraf kunt krijgen."

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om een video van de valpartij te bekijken.

'Aansprakelijkheidsrecht is lastig'

Naast het strafrecht en het sporttuchtrecht is er ook nog het aansprakelijkheidsrecht, waarbij gekeken wordt wie de schade betaalt. "Dat is lastig tussen twee wielrenners onderling, want bepaalde gedragingen kun je van elkaar verwachten", aldus Olfers.

"Het gebeurt vaker dat je een schouderduw uitdeelt of van je lijn wijkt, dus daar moeten wielerexperts naar gaan kijken. Verder moet worden gekeken of de organisatie alle veiligheidsregels in acht heeft genomen."

"Ik sleep Groenewegen voor de rechter", kondigde ploegleider Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step aan. Maar het is dus nog maar de vraag of zijn voornemen uitvoerbaar is. "Al met al is het heel complex en echt niet zo makkelijk. Je hebt niet zomaar een rechtszaak", aldus Olfers.

Jakobsen ligt sinds de crash in het ziekenhuis, waar hij in de nacht van woensdag op donderdag een vijf uur durende operatie heeft ondergaan. Zijn situatie is ernstig, maar stabiel. Groenewegen is uit de koers gezet.