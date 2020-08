Dylan Groenewegen is ontdaan door de vreselijke crash van woensdag in de eerste etappe van de Ronde van Polen. De renner van Jumbo-Visma drukte in de eindsprint Fabio Jakobsen in de hekken, waardoor zijn landgenoot momenteel in een kunstmatige coma ligt.

"Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt. Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant", schrijft Groenewegen donderdag op Twitter.

Groenewegen week in de spurt van zijn lijn, waarna hij in contact kwam met Jakobsen. Die vloog vervolgens hard in de hekken en werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij in de nacht van woensdag op donderdag met succes een vijf uur durende operatie heeft ondergaan.

Jakobsen heeft onder meer een verbrijzeld gehemelte en een verbrijzelde luchtpijp. Hij kampt niet met hersenletsel, waar in eerste instantie voor werd gevreesd. Zijn situatie is ernstig, maar stabiel. Later op donderdag wordt geprobeerd hem uit zijn coma te laten ontwaken.

De internationale wielerunie UCI veroordeelde de "gevaarlijke" actie van Groenewegen woensdag al en Jumbo-Visma bood excuses aan. Beide hebben zich nog niet uitgesproken over een eventuele sanctie, maar de kans is groot dat Groenewegen wordt gestraft.

Groenewegen werd naar aanleiding van het incident door de organisatie van de Ronde van Polen gediskwalificeerd voor de eerste etappe en uit de koers genomen. Hij kwam al vallend als eerste over de finish, maar raakte zijn zege logischerwijs kwijt.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om een video van de valpartij te bekijken.