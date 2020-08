De vreselijke crash van woensdag in de eerste etappe van de Ronde van Polen heeft ook tot de opgave van drie andere renners geleid. Edu Prades (gebroken nekwervel), Damien Touzé (gebroken vinger) en Marc Sarreau (schouderblessure) gaan donderdag niet van start in de tweede rit.

De Spanjaard Prades van Movistar werd geraakt door een van de dranghekken die door de val van Fabio Jakobsen op de weg belandde. Hij bleef minutenlang op de grond liggen, omdat hij veel pijn had aan zijn nek, schouder, ribben en rug, waar een diepe wond zat.

Prades moest de nacht doorbrengen in het ziekenhuis in Katowice en röntgenfoto's brachten een kleine breuk in een van zijn nekwervels aan het licht. Hij wordt overgebracht naar het hoofdkwartier van Movistar in Pamplona, waar hij verder kan herstellen.

De Fransman Touzé van Cofidis viel over de vele renners die voor hem al tegen het asfalt waren gesmakt. Hij kon vrijwel meteen opstaan, maar moest wel worden afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij succesvol werd geopereerd aan zijn vinger.

De tweede Fransman, Marc Sarreau van Groupama-FDJ, werd net als Prades geraakt door een van de dranghekken en had vooral last aan zijn schouder. Bij hem werd in tegenstelling tot Prades en Touzé echter geen breuk geconstateerd.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om een video van de valpartij te bekijken.

Jakobsen in kunstmatige coma gehouden

Jakobsen klapte in de eindsprint van de eerste etappe, die licht bergaf ging, hard tegen de dranghekken. Dat gebeurde na contact met Dylan Groenewegen, die in de spurt van zijn lijn week en zijn landgenoot in de verdrukking bracht.

De renner van Deceuninck-Quick-Step liep onder meer een verbrijzeld gehemelte en een verbrijzelde luchtpijp op en onderging 's nachts met succes een operatie van vijf uur. Hij wordt momenteel in een kunstmatige coma gehouden. Zijn situatie is ernstig, maar stabiel.

Groenewegen werd naar aanleiding van het incident gediskwalificeerd voor de eerste etappe en uit koers genomen. Eventuele verdere sancties voor de kopman van Jumbo-Visma zijn nog niet bekend.