Ploegleider Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step heeft geen goed woord over voor Dylan Groenewegen na de vreselijke crash met Fabio Jakobsen in de eerste rit van de Ronde van Polen. De Belg spreekt zelfs van juridische stappen.

"Dit was een moordaanslag van Groenewegen. Ik sleur hem voor de rechtbank", zei een ziedende Lefevere woensdag tegen De Telegraaf na de heftige valpartij, die werd veroorzaakt door Groenewegen.

De renner van Jumbo-Visma week van zijn lijn, wat ertoe leidde dat de aanstormende Jakobsen hard in aanraking kwam met de dranghekken. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step wordt momenteel in een kunstmatige coma gehouden. Zijn situatie is ernstig, maar stabiel.

"Ik ben nog nooit zo kwaad geweest", aldus de 65-jarige Lefevere. "Wat Groenewegen doet, is crimineel. Dat zijn opzettelijke slagen en verwondingen. Dat doe je niet. Ik heb nog nooit zo'n vuile actie gezien."

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om een video van de valpartij te bekijken.

'Groenewegen deed het bewust'

Volgens Lefevere was de actie van Groenewegen "totaal niet nodig". "Het gaat in godsnaam over een ritje in de Ronde van Polen. En hij doet het bewust. Kijk naar de beelden en je ziet hoe Groenewegen twee keer in de richting van Jakobsen kijkt. En dan doet hij zoiets. Onvergeeflijk", zei hij.

"Ik heb hier geen enkel begrip voor. Herinner je je hoe Peter Sagan een paar jaar geleden in de Tour gediskwalificeerd werd toen hij Mark Cavendish liet vallen? Dit is honderd keer erger."

Groenewegen werd door de organisatie van de Ronde van Polen gediskwalificeerd voor de openingsetappe. Onduidelijk is nog of de 27-jarige sprinter in koers mag blijven en wat de verdere gevolgen voor hem zijn.