Dylan Groenewegen wacht een zware sanctie voor het veroorzaken van de valpartij van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. De internationale wielerunie UCI heeft de actie van de Jumbo-Visma-renner neergelegd bij de tuchtcommissie.

Groenewegen week woensdag in de massasprint van de eerste etappe van zijn lijn af, waardoor landgenoot Jakobsen in de dranghekken vloog en zwaargewond raakte. De renner van Deceuninck-Quick-Step verkeert volgens de arts in de Ronde van Polen in levensgevaar.

"We veroordelen het gevaarlijke gedrag van Groenewegen. Hij is gediskwalificeerd en we hebben de zaak neergelegd bij de tuchtcommissie, die sancties zal opleggen die evenredig zijn met de ernst van zijn acties", schrijft de UCI in een verklaring.

Jumbo-Visma verontschuldigt zich voor de actie van de 27-jarige Groenewegen, die ook ten val kwam. "Onze gedachten gaan uit naar Fabio Jakobsen en de andere mensen die betrokken zijn bij deze vreselijke crash", schrijft de ploeg in een korte verklaring op Twitter.

"Zoiets mag nooit gebeuren. We bieden onze excuses aan en we zullen intern bespreken wat er precies is gebeurd, voordat we met een nieuwe verklaring komen."

Groenewegen kwam al vallend als eerste over de finish in de eerste etappe in Katowice, maar de organisatie besloot hem een uur na afloop van de rit te diskwalificeren en Jakobsen tot winnaar uit te roepen.