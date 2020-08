Fabio Jakobsen ligt in een kunstmatige coma in een ziekenhuis in Katowice na zijn harde val woensdag in de eerste etappe van de Ronde van Polen. De 23-jarige Nederlandse wielrenner van Deceuninck-Quick-Step is zwaargewond, maar zijn toestand is stabiel.

Deceuninck-Quick-Step meldde rond middernacht dat Jakobsen geen hersenletsel heeft en ook zijn ruggenmerg heeft geen schade.

"Zijn situatie is stabiel, maar nog altijd ernstig", schrijft de Belgische ploeg van Jakobsen in een verklaring. "Vanwege de ernst van zijn verwondingen wordt hij nog steeds in comateuze toestand gehouden."

De komende uren zal Deceuninck-Quick-Step met meer informatie komen over de toestand van Jakobsen, die in de laatste meters van de eerste etappe hard onderuit ging nadat hij Dylan Groenewegen wilde inhalen in de massasprint. De rijder van Jumbo-Visma week van zijn lijn af, waardoor Jakobsen viel.

Rondearts: Jakobsen heeft gehemelte en luchtpijp verbrijzeld

Jakobsen vloog met hoge snelheid in de dranghekken en knalde tegen een fotograaf aan. Volgens rondearts Barbara Jerschina heeft hij bij zijn val zijn gehemelte en zijn luchtpijp verbrijzeld. Met de fotograaf gaat het naar omstandigheden goed.

Ook Groenewegen en enkele andere renners kwamen ten val. De Noord-Hollander gleed al vallend als eerste over de finish, maar werd een uur na afloop van de etappe door de organisatie van de Ronde van Polen gediskwalificeerd. Het is niet duidelijk hoe zwaar zijn verwondingen zijn.

Jumbo-Visma verontschuldigde zich voor de actie van Groenewegen. "Onze gedachten gaan uit naar Fabio Jakobsen en de andere mensen die betrokken zijn bij deze vreselijke crash", schreef de ploeg in een korte verklaring op Twitter.

Jakobsen is regerend Nederlands kampioen op de weg, nadat hij vorig jaar in Ede de nationale titel pakte. Hij sprintte in 2019 ook naar twee etappezeges in de Vuelta a España.