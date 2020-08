Volgens Barbara Jerschina, de arts in de Ronde van Polen, verkeert Fabio Jakobsen in levensgevaar. De Nederlandse renner kwam woensdag in de eerste etappe van de Poolse rittenkoers hard ten val en ligt zwaargewond in een kunstmatige coma in het ziekenhuis.

"Zijn toestand is erg slecht. We hebben te maken met een ernstig craniocerebraal trauma (hersenletsel, red.). Zijn hart werkte wel heel goed. Maar hij vecht voor zijn leven. Laten we onze vingers voor hem kruisen. Hij heeft veel bloed verloren", aldus Jerschina tegenover verschillende media in Polen.

Een woordvoerder van het ziekenhuis in Sosnowiec, waar Jakobsen ligt, laat weten dat de Gelderlander door een team van chirurgen en orthopeden wordt geopereerd.

Jakobsen ging in de slotfase van de eerste etappe hard onderuit nadat hij Dylan Groenewegen wilde inhalen in de massasprint. De Jumbo-Visma-renner week van zijn lijn af, waardoor Jakobsen viel.

De sprinter van Deceuninck-Quick-Step vloog met hoge snelheid in de dranghekken en knalde tegen een fotograaf aan. Volgens de rondearts heeft Jakobsen bij zijn val zijn gehemelte en zijn luchtpijp verbrijzeld.

Ook Groenewegen en enkele andere renners kwamen ten val. De Nederlander gleed al vallend als eerste over de finish, maar werd een uur na afloop van de etappe door de organisatie van de Ronde van Polen gediskwalificeerd.