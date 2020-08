Dylan Groenewegen is woensdag gediskwalificeerd voor het veroorzaken van de bizarre valpartij in de openingsrit van de Ronde van Polen. De Amsterdammer week in de massasprint van zijn lijn af, waardoor Fabio Jakobsen vol in de dranghekken vloog.

De 27-jarige Groenewegen ging de sprint van ver aan en had Jakobsen in zijn wiel zitten. De Nederlands kampioen wilde zijn landgenoot aan de rechterkant passeren, maar de renner van Jumbo-Visma ging ook steeds verder naar rechts. Hierdoor werd Jakobsen de dranghekken in gekatapulteerd en knalde hij vol op een fotograaf.

Ook Groenewegen en enkele andere renners kwamen ten val. De Nederlander gleed al vallend als eerste over de finish, maar werd een uur na afloop van de etappe door de organisatie van de Ronde van Polen gediskwalificeerd.

De organisatie van de Ronde van Polen heeft Jakobsen voorlopig aangewezen als winnaar van de etappe, ook al kwam hij in de dranghekken terecht. De Fransman Marc Sarreau kwam achter Groenewegen als tweede over de eindstreep. Ook de Fransman ging onderuit.

Het is nog onduidelijk hoe ernstig Jakobsen eraan toe is. Volgens zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step wordt hij momenteel behandeld door artsen. Ook is het nog onbekend hoe het met Groenewegen gaat.

De Ronde van Polen is de eerste rittenkoers in de WorldTour sinds de coronacrisis. De wedstrijd telt in totaal vijf etappes en duurt tot en met zondag.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de video te bekijken.