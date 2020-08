De eerste etappe van de Ronde van Polen is woensdag ontsierd door een bizarre valpartij. Dylan Groenewegen was de snelste in de massasprint, maar kwam al vallend over de streep na een crash met Fabio Jakobsen. De Nederlands kampioen vloog daarbij vol in de dranghekken.

De 27-jarige Groenewegen raakte niet veel later zijn overwinning kwijt, want de Nederlander week in de sprint van zijn lijn af en hinderde daardoor Jakobsen, die hard ten val kwam en via de dranghekken tegen een fotograaf knalde.

Groenewegen viel ook, maar passeerde de streep nog wel als eerste. Achter Groenewegen eindigde Marc Sarreau als tweede. De Fransman kwam ook ten val, maar is volgens zijn ploeg Groupama-FDJ bij bewustzijn. Sarreau is wel op weg naar het ziekenhuis om röntgenfoto's te maken.

Volgens de organisatie van de Ronde van Polen heeft Jakobsen de eerste etappe nu gewonnen. Deceuninck-Quick-Step, de ploeg van Jakobsen, laat weten dat de Nederlander momenteel wordt behandeld door doktoren. Het is nog niet bekend hoe het met Groenewegen is.

Etappe begint met minuut stilte

De eerste rit van ruim 195 kilometer met start in Chorzów en finish in Katowice begon met een minuut stilte voor Bjorg Lambrecht. De Belg overleed vorig jaar in de derde etappe van de Poolse rittenkoers na een vreselijke valpartij.

De etappe werd lang gekleurd door een andere Nederlander. Julius van den Berg van EF Education First vormde de ontsnapping van de dag met de Brit Sam Brand en de Polen Kamil Malecki en Maciej Paterski. De 23-jarige renner uit Purmerend bleef met zijn medevluchters lang vooruit, maar werd op 16 kilometer van de meet gegrepen door het peloton.

In de slotfase werd het tempo lang hoog gehouden door de mannen van Team INEOS om kopman Richard Carapaz uit de problemen te houden. Enkele renners gingen nog onderuit, maar dat leverde geen grote schade op voor grote namen.

In de laatste kilometers kwamen de sprinters naar voren en leek Groenewegen ten koste van Jakobsen op weg naar zijn eerste zege sinds de coronacrisis, maar die zege nam de organisatie hem af door de crash met Jakobsen.

De Ronde van Polen duurt nog tot en met zondag.

De bizarre valpartij in de slotfase van de eerste etappe in beeld. (Foto: Getty Images)