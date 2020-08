Arnaud Démare heeft woensdag de 101e editie van Milaan-Turijn op zijn naam geschreven. De Fransman van Groupama-FDJ was na 198 kilometer de sterkste in de massasprint.

De Italiaan Manuele Boaro bleef als laatste over van een kopgroep van zes renners en werd op 6 kilometer van de finish ingerekend door het peloton. Kort daarvoor werd het peloton opgeschrikt door een valpartij. Onder anderen Yves Lampaert was hierbij betrokken en de Belg bleef met een pijnlijk gezicht op de grond zitten.

In de sprint bleek Démare over de beste benen te beschikken. Hij bleef de Australiër Caleb Ewan (tweede) en Jumbo-Visma-renner Wout van Aert (derde) voor. Danny van Poppel was op de vijfde plaats de beste Nederlander.

Voor Démare, die onder meer twee ritten in de Tour de France won, is het zijn eerste zege in bijna een jaar tijd. In september triomfeerde de sprinter voor het laatst in een etappe in de Ronde van Slowakije.

Van der Poel eindigt als dertiende

Mathieu van der Poel was ook van de partij, maar hij besloot niet mee te strijden om de overwinning en Sacha Modolo, zijn ploeggenoot bij Alpecin-Fenix, te helpen. Modolo was in de sprint echter nergens te bekennen en Van der Poel eindigde als dertiende.

Milaan-Turijn kende een iets ander parcours dan voorgaande jaren. De organisatie besloot om de beklimming van de Superga uit het parcours te halen, waardoor de kansen voor de sprinters werden vergroot.

Milaan-Turijn is de oudste wielerkoers ter wereld. De eerste editie werd in 1876 verreden. Vorig jaar ging de winst in de Italiaanse semi-klassieker naar Michael Woods, maar hij deed dit jaar niet mee. De Canadees bereidt zich voor op Milaan-San Remo, dat zaterdag op het programma staat.

