Israel Start-Up Nation heeft met Daryl Impey een belangrijke knecht gevonden voor zijn nieuwe kopman Chris Froome. De 35-jarige Zuid-Afrikaan komt na dit seizoen over van Mitchelton-SCOTT en tekent voor twee jaar.

Impey kon kiezen tussen een nieuw contract bij Mitchelton-SCOTT en een avontuur bij Israel Start-Up Nation. Een telefoontje van Froome gaf uiteindelijk de doorslag.

"Het komt niet vaak voor dat je de kans krijgt om met een van de beste renners ooit te koersen, dus toen Chris me belde en zei dat hij me vertrouwt en me heel graag als ploegmaat wilde, was dat heel fijn om te horen", zegt Impey woensdag op de site van Israel Start-Up Nation.

De eveneens 35-jarige Froome maakt komende winter na tien jaar de overstap van Team INEOS naar de WorldTour-ploeg uit Israël. De viervoudig Tour-winnaar zal bij Israel Start-Up Nation weer de absolute kopman zijn in de Ronde van Frankrijk, maar zijn nieuwe ploeg zal zich nog wel flink moeten versterken om het op te kunnen nemen tegen de beste teams uit het peloton.

Impey, die net als Froome zijn profcarrière in 2008 en 2009 begon bij Barloworld, moet in de Tour de wegkapitein en een "superknecht" van de Brit worden. "Ik weet dat Chris nog een keer de Tour kan winnen en het zou fantastisch zijn om daar een grote rol in te spelen", aldus Impey.

De Zuid-Afrikaan rijdt sinds 2012 voor Mitchelton-SCOTT en de voorgangers daarvan. Zijn grootste succes boekte hij vorig jaar met de winst van de negende etappe in de Tour.