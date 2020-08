Egan Bernal heeft een goed gevoel over zijn vorm in aanloop naar de Tour de France. De klimmer van Team INEOS pakte dinsdag de eindzege in de Route d'Occitanie, zijn eerste koers sinds de coronacrisis.

Bernal legde de basis voor de overwinning maandag in de koninginnenrit, die hij overtuigend won. In die etappe reed viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome in dienst van Bernal.

"Ik ben echt heel blij met deze eindoverwinning. Niet alleen voor mezelf, maar voor de hele ploeg", zei Bernal na de laatste rit, waarin zijn leiderstrui niet meer in gevaar kwam.

"Het was belangrijk om onze eerste koers sinds de lockdown te winnen, maar het allerbelangrijkste is dat ik me heel erg goed voelde. Mijn voorbereiding op de Tour ziet er tot nu toe goed uit."

Bernal lijkt kopman te worden in Tour

De verhoudingen tussen Bernal en Froome in de Route d'Occitanie - de Brit werd slechts 39e in het klassement - lijken een voorbode voor de Tour, waar Team INEOS meerdere kandidaten voor het kopmanschap heeft.

"Ik voelde me ook vandaag weer goed en wilde gewoon een goede prestatie neerzetten", zei Bernal over zijn vorm. "Ik eindigde als vierde en hoorde bij de beste renners. Dat is een goed teken in aanloop naar de Tour."

De Tour de France zou oorspronkelijk in juni worden verreden, maar begint nu op zaterdag 29 augustus. Team INEOS lijkt vooral concurrentie te gaan krijgen van Jumbo-Visma, dat eveneens met een sterke ploeg naar Frankrijk afreist.

