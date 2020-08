Jumbo-Visma hoopt deze week met Dylan Groenewegen een gooi te doen naar dagzeges in de Ronde van Polen. De uit vijf ritten bestaande WorldTour-koers is voor de topsprinter zijn eerste optreden sinds de coronacrisis.

Groenewegen vormt in Polen een ploeg met landgenoten Jos van Emden en Taco van der Hoorn, de Deen Jonas Vingegaard, de Australiër Chris Harper, de Duitser Cristoph Pfingsten en de Noor Tobias Foss.

"We willen sprints winnen met Dylan. Jos en Christoph zullen hem ondersteunen in de sprint. Jonas gaat voor een hoge notering in het algemeen klassement", zegt ploegleider Frans Maassen in een vooruitblik op de site van Jumbo-Visma.

"Er staan veel sterke klimmers aan de start, dus de concurrentie zal hevig zijn. De derde en vierde etappe eindigen bergop en zullen bepalend zijn voor het klassement. De overige etappes zullen waarschijnlijk in een massasprint eindigen."

Vóór de coronacrisis liet Groenewegen zien in vorm te zijn met twee zeges in de Ronde van Valencia en één in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Vorig jaar boekte hij met een aantal van vijftien de meeste overwinningen van alle renners.

In de Ronde van Polen staat met Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step) nóg een sterke Nederlandse sprinter aan de start staat. De eerste meerdaagse WorldTour-koers op de herschikte wielerkalender duurt van woensdag tot en met zondag.