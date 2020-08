Egan Bernal heeft dinsdag de rittenkoers Route d'Occitanie op zijn naam geschreven. In de slotetappe hield de Fransman Benoit Cosnefroy en Bauke Mollema van de dagzege.

De vierde en laatste rit over 195 kilometer van Lectoure naar Rocamadour werd voorafgegaan door een minuut applaus voor Nicolas Portal. De eerder dit jaar plotseling overleden ploegleider van Team INEOS was afkomstig uit de streek.

Van een groep vluchters hield de Italiaan Fausto Masnada het het langst vol op het heuvelachtige parcours, maar de renner van CCC moest zich in de laatste kilometers gewonnen geven.

Mollema vijfde in eindklassement

AG2R-renner Cosnefroy wist op het slotklimmetje te ontsnappen en hield de eerste groepje achtervolgers twee seconden achter zich. Mollema kwam als tweede over de streep en Bernal finishte als vierde. In het eindklassement eindigde Mollema als vijfde.

De eindzege in de Zuid-Franse koers is voor Bernal een opsteker richting de Tour de France. De Colombiaanse titelverdediger liet een kleine maand voor de start van de belangrijkste wielerkoers zien beter in vorm te zijn dan ploeggenoot Chris Froome. De Brit moest maandag in de door Bernal gewonnen koninginnerit ruim vijf minuten toegeven.

Mollema komt twee seconden na dagwinnaar Cosnefroy over de streep. (Foto: Getty)