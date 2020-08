Nederland zal op de komende EK in Plouay zijn Europese titel op de gemengde ploegentijdrit niet verdedigen. Ook doen er vanwege de drukke wielerkalender geen mannen mee aan de individuele tijdrit, bevestigt wielerbond KNWU dinsdag in gesprek met NU.nl na berichtgeving van de NOS.

De Europese kampioenschappen in het Franse Plouay worden van 24 tot en met 27 augustus gehouden, een dag later begint in Nice de Tour de France.

Daarom laten veel toprenners de EK dit jaar links liggen. Pas medio augustus maakt de KNWU de selectie bekend, maar nu is al duidelijk dat Nederland met een beperkt aantal renners naar Bretagne zal afreizen.

Vorig jaar won de Nederlandse equipe bij de EK in Alkmaar de eerste editie van de gemengde ploegentijdrit. Bauke Mollema, Koen Bouwman, Ramon Sinkeldam, Amy Pieters, Floortje Mackaij en Riejanne Markus pakten toen het goud.

Jos van Emden (achtste) en Sebastian Langeveld (tiende) reden vorig jaar namens Nederland de tijdrit in Alkmaar. De Europese titel ging toen naar het Belgische toptalent Remco Evenepoel.

Nederland is ook wereldkampioen in het nieuwe onderdeel gemengde ploegentijdrit. Daarbij beginnen eerst drie mannen aan de tijdrit. Als de tweede man gefinisht is, gaan de vrouwen van start. De tijd van de tweede vrouw geldt als eindtijd.

