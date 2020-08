De organisator van Gent-Wevelgem heeft de politiek opgeroepen een mondkapjesplicht in te voeren voor mensen die langs het parcours staan bij Belgische koersen om de veiligheid van de renners te kunnen waarborgen.

Dylan van Baarle liet zich maandag nog kritisch uit over de volgens hem milde restricties rondom het coronavirus in de Franse koers Route d'Occitanie. De Nederlander van Team INEOS verbaasde zich in gesprek met de NOS over toeschouwers die langs het parcours stonden en geen mondmasker droegen.

"Toen ik de beelden zag van de eerste wielerwedstrijden, dacht ik na over een mondmaskerplicht voor toeschouwers", zegt organisator Griet Langedock van Gent-Wevelgem dinsdag in gesprek met Sporza.

"Toeschouwers dragen geen mondmasker als het initieel niet druk is. Maar als er dan mensen bij komen, wordt dat een onveilige situatie. Als mensen naar de koersen komen kijken, kunnen ze best allemaal een mondmasker opzetten. Dat zou een regel moeten zijn voor alle koersen in België. Dat zorgt voor duidelijkheid en veiligheid."

'Hebben geen controle over drukte'

Gent-Wevelgem wordt op 11 oktober verreden. Dat is in dezelfde maand waarin ook onder meer Luik-Bastenaken-Luik, de Scheldeprijs, de Ronde van Vlaanderen en Driedaagse Brugge-De Panne op het programma staan in België.

De organisatie van Gent-Wevelgem vreest dat de WorldTour-wedstrijd, die eigenlijk eind maart op het programma stond, ook in oktober druk bezocht zal worden en adviseert wielerfans om de koers thuis te volgen.

"Onze koers telt meer dan 200 kilometer en dan bestaat de kans dat je bijvoorbeeld cafés passeert waar het op zondagmiddag heel druk kan worden. Daar hebben we geen controle over. Een mondmaskerplicht is dan de oplossing", aldus Langedock.

