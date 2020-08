Chris Froome zit er niet mee dat hij maandag tijdens de zware derde etappe van de Route d'Occitanie in dienst van teamgenoot Egan Bernal reed. De viervoudig Tour de France-winnaar benadrukt dat de verhoudingen in de Pyreneeënkoers geen voorbode hoeven te zijn voor de rest van het seizoen.

"Ik bekijk het per week en probeer me te verbeteren. De Tour is pas over een maand en voor die tijd kan er nog veel veranderen", aldus Froome, die op liefst vijf minuten achterstand binnenkwam. Hij werd 34e.

Froome zag Bernal de etappe winnen én de leiderstrui pakken. Pavel Sivakov maakte het feestje voor Team INEOS compleet door als tweede over de finish te komen in de koninginnenrit.

"Het team heeft het vanaf de start goed gedaan en het is bijzonder dat we eerste en tweede werden. Egan en Pawel zijn in geweldige vorm en het was mooi om ze te helpen", aldus Froome.

De 35-jarige Brit moest vanwege de omgeving veel denken aan de eerder dit jaar aan een hartaanval overleden INEOS-ploegleider Nicolas Portal. "Er waren veel dingen die me aan hem herinnerden. We hebben samen uren doorgebracht op deze wegen. Het was een speciale dag."

Froome, die volgend jaar voor Israel Start-Up Nation rijdt, hoopt dit jaar voor zijn vijfde Tour-zege te gaan. Het is echter goed mogelijk de Team INEOS de rol van kopman toebedeelt aan titelverdediger Bernal.