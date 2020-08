Egan Bernal heeft maandag de leiderstrui veroverd in de Route d'Occitanie door de zware derde etappe te winnen. Bauke Mollema eindigde als vijfde in de koninginnenrit. Gorka Izagirre was de sterkste in de Italiaanse eendagskoers Gran Trittico Lombardo.

Bernal kwam solo over de streep op de Col de Beyrède. Zijn teamgenoot bij Team INEOS Pavel Sivakov eindigde op tien seconden als tweede. Met Aleksander Vlasov (derde op zeventien seconden) stond er nog een jonge Russische klimmer op het dagpodium.

Thibaut Pinot reed op 31 seconden naar de vierde plek, terwijl Mollema op 1 minuut en 5 seconden de nummer vijf was. De pas 23-jarige Nederlander Kevin Inkelaar, die bij Bahrain McLaren bezig is aan zijn eerste seizoen bij een World Tour-ploeg, eindigde knap als twaalfde op een kleine twee minuten.

Chris Froome, die in de Franse rittenkoers zijn tweede race rijdt sinds hij vorig jaar in het Critérium du Dauphiné zwaar geblesseerd raakte, werd 34e op ruim vijf minuten van zijn ploegmaat Bernal.

Na twee etappes voor de sprinters stond er maandag een pittige bergetappe door de Pyreneeën op het programma. De renners moesten in tweede deel van de 163,5 kilometer lange rit over drie cols van de eerste categorie, met de finish boven op de Col de Beyrède (10,9 kilometer à 7,2 procent).

Tour-winnaar Bernal nam de leiderstrui over van de Franse sprinter Bryan Coquard, die zoals verwacht niet mee kon met de klimmers. De Route d'Occitanie wordt dinsdag afgesloten met een heuvelachtige rit. Bernal verdedigt dan een voorsprong van veertien seconden op Sivakov.

Izagirre wint in Italiaans noodweer

In Italië pakte Gorka Izagirre in de stromende regen de winst in Gran Trittico Lombardo, een wedstrijd waarin de semiklassiekers Tre Valli Varesine, Coppa Bernocchi en Coppa Agostoni voor een keer waren samengevoegd.

De Spaanse Astana-renner Izagirre kwam na iets minder dan 200 kilometer solo over de streep in Varese. Zijn land- en teamgenoot Alex Aranburu eindigde als tweede door de toppers Greg Van Avermaet (derde), Michal Kwiatkowski (vierde) en Vincenzo Nibali (vijfde) te kloppen in een sprintje van de achtervolgende groep.

