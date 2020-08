De Tour de France zal volgend jaar niet in Kopenhagen starten. Het Grand Départ in de Deense hoofdstad is verplaatst naar 2022, vanwege een conflict met de planning van het verschoven EK voetbal.

"Ik ben blij dat het ons gelukt is om de start van de Tour in 2022 veilig te stellen", zegt Frank Jensen, de burgemeester van Kopenhagen en voorzitter van het lokale organisatiecomité, maandag tegen het Deense TV2.

Het was al verwacht dat het Deense Grand Départ niet door kon gaan in 2021. Tour-organisator ASO heeft de start van de Ronde van Frankrijk een week vervroegd (van 2 juli naar 26 juni 2021), zodat er geen overlap is met de Olympische Spelen van Tokio (23 juli-8 augustus).

De nieuwe startdatum was geen reële optie voor Kopenhagen, omdat de stad ook gastheer is van het EK voetbal, dat net als de Spelen een jaar is opgeschoven door de coronacrisis. De laatste EK-wedstrijd in Kopenhagen is een achtste finale op 28 juni 2021 en het stadsbestuur zag het niet zitten dat twee grote evenementen tegelijkertijd zouden plaatsvinden.

"We moeten helaas een jaar langer wachten op de Tour-start", aldus Jensen. "Maar aan de andere kant kunnen Denen nu uitkijken naar een groot volksfeest in 2022, als de Tour-start niet wordt overschaduwd door het EK en de Spelen en hopelijk corona ook minder een rol zal spelen."

Er zouden drie etappes in en rondom Kopenhagen plaatsvinden. De verwachting is dat dat in 2022 nog steeds het geval is. Volgens Franse media heeft de ASO aan Bretagne gevraagd om de Tour-start van 2021 over te nemen.