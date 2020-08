UCI-voorzitter David Lappartient zag zaterdag in Siena tot zijn grote tevredenheid dat de WorldTour succesvol hervat werd met Strade Bianche. De Fransman heeft goede hoop dat de rest van het opgeschoven seizoen - en vooral de Tour de France - ook afgewerkt kan worden.

"Ik blijf optimistisch over het doorgaan van de Tour", zegt Lappartient tegen Cyclingnews. "Natuurlijk zullen er altijd risico's zijn. Er zou een uitbraak in Nice (waar de Tour start op 29 augustus, red.) kunnen zijn en een snelle tweede golf kunnen komen. Ik volg dat op de voet samen met de organisatie en op dit moment ben ik optimistisch."

Hoewel er afgelopen maand hier en daar al wat gekoerst werd, reed een groot deel van het profpeloton afgelopen week zijn eerste wedstrijd sinds de coronacrisis, in Spanje bij de Ronde van Burgos, in Italië bij Strade Bianche of in Frankrijk bij de Route d'Occitanie.

Bij al die koersen gold het strikte coronaprotocol van de UCI en de wedstrijden konden afgewerkt worden, maar helemaal vlekkeloos ging het niet.

Team INEOS-renner Dylan van Baarle vertelde zondag aan de NOS dat hij zich in de Route d'Occitanie verbaast over de "milde" restricties en de vele toeschouwers zonder mondkapjes. In de Ronde van Burgos moesten enkele renners afstappen omdat ze recent contact hadden gehad met iemand die positief testte op het COVID-19-virus en verschillende teams klaagden omdat ze zelf de verplichte coronatesten moeten regelen (en betalen), terwijl dat niet zo makkelijk is in het buitenland.

Lappartient is vooral blij dat er na een pauze van een kleine vijf maanden weer gekoerst kan worden. "En laten we hopen dat het de komende drie maanden ook gewoon door kan gaan, want dat is van cruciaal belang voor het wielrennen."

'Koers zal niet stoppen bij één positief geval'

Het uitgebreide UCI-protocol is op één punt bewust onduidelijk, namelijk wat er gebeurt als een of meerdere renners tijdens een koers positief testen. De internationale wielerbond heeft daar plannen voor klaarliggen, maar heeft die niet openbaar gemaakt.

"Het is een belangrijke vraag en er is geen simpel antwoord", zegt Lappartient. "Een koers zal in ieder geval niet stoppen als er één positief geval is. Die renner zal natuurlijk wel uit de race worden gehaald en wellicht ook enkele renners wie hij of zij contact heeft gehad."

De WorldTour bij de mannen gaat woensdag verder met de vijfdaagse Ronde van Polen. Zaterdag staat in Italië het monument Milaan-San Remo op het programma.

Speel mee met het NUsport Tourspel! Voor de appgebruikers: tik hier.