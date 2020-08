Jumbo-Visma heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Edoardo Affini. De Italiaan tekent een contract voor drie jaar bij de Nederlandse wielerploeg.

Op dit moment rijdt de 24-jarige Affini nog voor Mitchelton-SCOTT, waar hij bezig is aan zijn tweede seizoen als prof. Bij Jumbo-Visma zal hij vanaf 2021 Wout van Aert bijstaan in de klassiekers en deel uitmaken van de sprinttrein van Dylan Groenewegen.

"Een renner als Affini voegen wij graag toe aan ons team", zegt sportief directeur Merijn Zeeman maandag. "Edoardo is ook een getalenteerd tijdrijder. Het team gaat hem zeker helpen om nog beter te worden in die discipline. We denken dat hij met onze begeleiding door kan groeien naar de wereldtop in het tijdrijden."

Affini boekte het grootste succes uit zijn nog prille loopbaan vorig jaar bij de EK in Alkmaar, waar hij brons veroverde op de tijdrit. De Italiaan, die in 2018 Europees tijdritkampioen was bij de beloften, won vorig jaar onder meer een etappe in de Ronde van Noorwegen en de Ronde van Groot-Brittannië.

"Toen Jumbo-Visma belde, wist ik dat dit een mooie kans was", zegt Affini over zijn overstap. "Uit de gesprekken met de ploeg bleek dat ze veel vertrouwen in mij hebben en er rijdt een aantal zeer ervaren renners van wie ik veel kan leren."

Eerder legde Jumbo-Visma al de talentvolle Nederlanders David Dekker en Gijs Leemreize vast voor 2021. Daartegenover staat het vertrek van Bert-Jan Lindeman, die te horen heeft gekregen dat zijn contract niet wordt verlengd.

BORA-hansgrohe versterkt zich met Politt

Ook BORA-hansgrohe presenteerde maandag een aanwinst voor volgend seizoen. De Duitse WorldTour-ploeg beschikt vanaf volgend jaar over klassiekerspecialist Nils Politt, die overkomt van Israel Start-Up Nation en een contract voor drie seizoenen tekent.

De 26-jarige Politt eindigde vorig jaar achter Philippe Gilbert als tweede in Parijs-Roubaix en finishte als vijfde in de Ronde van Vlaanderen. De Duitser zal zich ook bij BORA-hansgrohe richten op de klassiekers.

"Het is geen geheim dat we al langer geïnteresseerd zijn in Nils", zegt teammanager Ralph Denk van BORA. "Het is fijn dat het eindelijk rond is. Nils zal niet alleen een belangrijke rol vervullen in de klassiekers, maar we zien ook veel potentieel in hem als renner in het algemeen. We willen het uiterste uit hem halen."