Dylan van Baarle heeft zijn zorgen geuit over de situatie in de Route d'Occitanie, die zaterdag is begonnen. Volgens de renner van Team INEOS zijn de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus niet streng genoeg en lappen toeschouwers regels aan hun laars.

"Als je ziet hoeveel mensen zonder mondmasker langs de kant staan, dan verbaas ik me daar eigenlijk wel over. Ik vind dat de restricties in de koers vrij mild zijn", zei de 28-jarige Van Baarle zondagavond in de uitzending van NOS Langs de Lijn.

"Natuurlijk wordt publiek bij de start zo veel mogelijk bij ons weggehouden, maar ik merk niet aan de organisatie dat ze veel willen doen om mensen er bewust van te maken dat ze een mondmasker moeten dragen. Onze ploeg heeft dat al aangekaart."

De Route d'Occitanie is een meerdaagse wielerwedstrijd door Frankrijk en geldt als voorbereiding op de Tour de France, die eind deze maand van start gaat. De eerste etappe was zaterdag en de koers duurt nog tot en met dinsdag.

Dylan van Baarle verbaast zich over de milde coronamaatregelen bij de Route d'Occitanie. (Foto: Getty Images)

'Mensen proberen bidon uit je fiets te trekken'

Na de tweede rit van zondag, die werd gewonnen door Sonny Colbrelli, zag Van Baarle tot zijn verbazing dat meerdere supporters zich onder de renners begaven. "Onze verzorgers deden van alles om ons een mondmasker te kunnen geven, maar ondertussen probeerden fans een bidon uit je fiets te trekken."

"Je wil toch in ieder geval zien dat mensen langs het parcours mondmaskers dragen en dat wij na de finish zonder publiek naar de bus kunnen rijden", vervolgde de Nederlander. "Als dit zo in de Tour de France gaat, dan wordt het een lastig verhaal. Al zal het in het Critérium du Dauphiné waarschijnlijk wel anders zijn."

Het Critérium du Dauphiné staat van 12 tot en met 16 augustus op het programma en geldt als belangrijkste voorbereiding op de Tour de France. De Ronde van Frankrijk wordt dit jaar van 29 augustus tot en met 20 september gehouden.