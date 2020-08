Bert-Jan Lindeman is zo goed als zeker bezig aan zijn laatste maanden bij Jumbo-Visma. De 31-jarige renner heeft te horen gekregen dat zijn contract niet verlengd gaat worden.

"Er is mij verteld dat ik mag gaan uitkijken naar een andere ploeg", zegt de renner uit Assen tegen RTV Drenthe. "Natuurlijk baal ik, maar het is wat het is en ik kan er verder vrij weinig over zeggen."

Lindeman rijdt al sinds 2015 voor de Nederlandse WorldTour-formatie. Eerder kwam hij onder meer uit voor Vacansoleil-DCM en de opleidingsploeg van Rabobank.

De aanvaller pur sang kende zijn grootste succes in 2015, toen hij de zevende etappe in de Vuelta a España won. Hij kwam toen als eerste over de streep in een zware bergetappe. In 2016 mocht hij mee naar de Tour de France.

Lindeman startte zaterdag nog in de Strade Bianche, als knecht van de uiteindelijke winnaar Wout van Aert. Hij rijdt komende woensdag Milaan-Turijn.

Jumbo-Visma wist voor volgend jaar al de beloftevolle Nederlanders David Dekker en Gijs Leemreize vast te leggen. Naar verluidt tekent ook Sam Oomen op korte termijn bij de formatie.