Bahrain McLaren heeft zondag een succesvolle dag beleefd. Sonny Colbrelli won in Frankrijk de tweede etappe van de Route d'Occitanie, terwijl zijn ploegmaat Damiano Caruso in Spanje de eendagskoers Circuito de Getxo op zijn naam schreef.

Colbrelli was op de tweede dag van de Route d'Occitanie de snelste in de massasprint. De dertigjarige Italiaan klopte de Fransman Bryan Coquard, die zaterdag de eerste rit won.

De 26-jarige Nederlander Arvid de Kleijn van de kleine Deense ploeg Riwal Readynez Cycling Team spurtte knap naar de vierde plek, achter Colbrelli, Coquard en de Italiaan Niccolò Bonifazio.

Topsprinter Elia Viviani kwam niet verder dan de achtste plek, terwijl Tour-winnaar Egan Bernal als twaalfde over de streep kwam.

Coquard behoudt de leiderstrui in de Route d'Occitanie, die nog tot en met dinsdag duurt. Maandag is er een pittige bergetappe door de Pyreneeën.

Caruso wint eerste koers in zeven jaar

De Italiaan Caruso hield in de lastige, oplopende slotkilometer van het Circuito de Getxo zijn landgenoot Giacomo Nizzolo net van zich af. De Spanjaard Eduard Prades eindigde als derde in het Baskenland, voor zijn landgenoot Jon Aberasturi en de Belg Jasper Stuyven.

De 32-jarige Caruso viel op zo'n 6 kilometer van de streep aan en hield stand tegen een pelotonnetje van zo'n twintig renners. Het is voor de renner van Bahrain McLaren pas zijn tweede individuele zege als prof. In 2013 won hij in eigen land een etappe in de Internationale Wielerweek Coppi en Bartali.

Het WorldTour-seizoen werd zaterdag hervat in Italië, waar Wout van Aert Strade Bianche won. Circuito de Getxo maakt geen deel uit van de reeks wedstrijden op het hoogste niveau in het wielrennen.