Julian Alaphilippe hoopte zaterdag voor het tweede jaar op rij Strade Bianche te winnen, maar de Fransman speelde door een dag vol pech geen rol van betekenis in de Italiaanse klassieker.

"Het was onmogelijk vandaag", baalt de 28-jarige Alaphilippe op de site van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step. "Ik ben de tel kwijtgeraakt van hoe vaak ik heb moeten stoppen en moest achtervolgen. De wedstrijd is an sich al zwaar genoeg en dan kun je deze mechanische problemen wel missen."

De tegenspoed voor de klassiekerspecialist begon al na 10 kilometer, toen hij in de achtervolging moest door een gebroken achterwiel. Daarna kreeg hij nog maar liefst vijf keer een lekke band.

Alaphilippe probeerde steeds terug te keren aan de kop van de koers, maar net als Mathieu van der Poel die ook met met materiaalpech te maken kreeg, moest hij op zo'n 50 kilometer van de streep op de steile en onverharde heuvel Santa Maria definitief lossen.

"Uit respect en liefde voor deze koers ben ik doorgegaan tot de finish. Het was mijn eerste koers na Parijs-Nice en een goede test met het oog op de rest van het seizoen", aldus Alaphilippe, die deze maand nog zal starten in Milaan-San Remo, het Critérium du Dauphiné en de Tour de France.

Wout van Aert soleerde op fraaie wijze naar de zege in de snikhete veertiende editie van Strade Bianche. Alaphilippe eindigde als 24e op ruim een kwartier van de Belg van Jumbo-Visma.