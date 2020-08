Wout van Aert heeft diep moeten gaan voor zijn overwinning in de Strade Bianche. De Belg van Jumbo-Visma soleerde zaterdag naar de zege in de Italiaanse WorldTour-koers over grotendeels onverharde wegen.

"Het was een echte slijtageslag", blikt Van Aert op de website van zijn ploeg terug op de koers. "In het laatste gedeelte van de koers was ik de sterkste. In de kopgroep had iedereen goede benen, maar ik ben altijd blijven geloven in mezelf en in mijn plan."

Op zo'n 12 kilometer van de finish sprong de 25-jarige Van Aert weg uit een kopgroep van vijf renners. Hij bouwde zijn voorsprong steeds verder uit en bleef de eerste achtervolgers uiteindelijk een halve minuut voor op het Piazza del Campo.

"Op de laatste strook ben ik vol gegaan en heeft mijn techniek in mijn voordeel gewerkt. Het was een alles-of-niets-poging. Gelukkig pakte deze heel goed uit. Het was een lange dag afzien en de hitte was uitputtend", doelt hij op de temperaturen van tegen de 40 graden.

Wout van Aert begon op de laatste grindstrook aan zijn solo. (Foto: Getty Images)

'Ben drie jaar geleden verliefd geworden op deze wedstrijd'

Voor Van Aert betekende de winst in de Strade Bianche zijn eerste in een eendaagse WorldTour-wedstrijd. "Het was een droom om deze wedstrijd ooit in mijn carrière te winnen. Dat het nu al is gelukt, maakt me erg trots. Ik leef voor deze wedstrijden. Na een periode van heel veel trainen, voelt dit natuurlijk fantastisch."

Ruim een jaar geleden schreef de drievoudig wereldkampioen veldrijden ook al een etappe in de Tour de France op zijn naam. Ook won hij onder meer twee ritten in het Critérium du Dauphiné en het eindklassement in de Ronde van Denemarken.

"Mijn ritzege in de Tour de France was heel groot, maar de Strade Bianche is toch een van de mooiste koersen op de kalender", vertelt hij. "Ik ben drie jaar geleden verliefd geworden op deze wedstrijd."

Van Aert stond in alle drie edities van de Strade Bianche op het podium. De afgelopen twee seizoenen eindigde hij telkens als derde in de koers van en naar Siena.