Annemiek van Vleuten is vol ongeloof na haar zege in Stade Bianche. De 37-jarige Utrechtse won de eerste grote wielerwedstrijd na de coronapauze dankzij een indrukwekkende inhaalrace.

"Ik ben heel blij dat ik weer als eerste over de finish ben gekomen hier in Siena. Deze aankomst is voor mij de allermooiste", zei Van Vleuten, die vorig jaar ook al de sterkste was in Strade Bianche, na afloop.

Van Vleuten voegde zich in het slot van de koers bij een groepje dat de achtervolging inzette op leider Mavi García. Ze voegde zich op 6 kilometer van de meet bij de Spaanse, raakte haar op de slotklim kwijt en kwam alleen over de streep.

"Mijn ploeggenote Amanda Spratt was in de aanval, waardoor ik op een gegeven moment dacht dat mijn kansen waren verkeken. Toen hoorde ik dat García alleen op weg naar de zege leek en ben ik vol in de aanval gegaan", aldus Van Vleuten.

'Zware wedstrijden altijd heel goed voor mij'

Van Vleuten denkt dat de omstandigheden in haar voordeel waren. Het was snikheet in Toscane, waardoor veel rensters voortijdig moesten afstappen en ook García had in de slotfase veel moeite met de warmte.

"Het was heel zwaar en warm. Maar zware wedstrijden zijn altijd heel goed voor mij, omdat ik weet dat mijn concurrentes er dan veel meer moeite mee hebben. Dat zag je ook vandaag weer en daar profiteerde ik goed van."

Van Vleuten imponeerde vorige week ook al met drie overwinningen in Spanje bij de hervatting van het vrouwenwielrennen. Ze won dit jaar alle wedstrijden waar ze aan de start stond, waaronder Omloop Het Nieuwsblad.