Wout van Aert heeft zaterdag de veertiende editie van de Strade Bianche gewonnen. De Belg van Jumbo-Visma kwam na 184 kilometer van de WorldTour-koers over grotendeels onverharde wegen solo over de finish in het snikhete Siena.

De 25-jarige Van Aert reed op zo'n 12 kilometer van de streep weg uit een kopgroep van vijf renners en werd niet meer achterhaald. De Italiaan Davide Formolo won op een halve minuut de sprint om de tweede plaats, vóór de Duitser Maximilian Schachmann.

Voor Van Aert is het zijn eerste overwinning in een eendaagse WorldTour-koers. Ruim een jaar geleden boekte hij in de tiende etappe van de Tour de France zijn laatste zege op de weg. Enkele dagen later brak hij bij een valpartij in de tijdrit van de Tour een diepe vleeswond op in zijn heup.

De Strade Bianche was de eerste WorldTour-wedstrijd bij de mannen sinds de coronacrisis. Het wielerseizoen werd vorige week in Roemenië hervat met de Ronde van Sibiu, waarna deze week de Ronde van Burgos werd verreden.

Eerder op de dag ging Annemiek van Vleuten er met de overwinning vandoor in de vrouwenkoers van de Strade Bianche. De wereldkampioene op de weg won de Italiaanse koers voor het tweede jaar op rij.

Van der Poel moet al vroeg lossen

Na een rustige openingsfase bij temperaturen van tegen de 40 graden zorgden Mathieu van der Poel, die de Strade Bianche voor het eerst reed, en titelverdediger Julian Alaphilippe op zo'n 75 kilometer van de finish voor de eerste tempoversnellingen in het peloton. De demarrages op de zevende grindstrook van de dag hadden echter weinig effect.

Niet veel later kreeg Van der Poel voor het eerst een lekke band en vervolgens werd hij ook nog opgehouden door een valpartij van Vincenzo Nibali en Alaphilippe, maar de Nederlander kon terugkeren in het peloton. Tiesj Benoot, die de Strade Bianche twee jaar geleden won, gaf even later al op.

Na een versnelling van Jakob Fuglsang op ruim 50 kilometer van de meet moest Van der Poel evenals Alaphilippe wel lossen. De Deen, die vorig jaar tweede werd in Siena, kreeg Van Aert, Greg Van Avermaet, Michal Kwiatkowski, Schachmann, Formolo en Alberto Bettiol met zich mee.

Voor Mathieu van der Poel lag het tempo op 50 kilometer van de meet te hoog. (Foto: Getty Images)

Kopgroep slaat aanval Fuglsang af

Voor Fuglsang ging het niet snel genoeg in de kopgroep, waarop hij besloot om er alleen vandoor te gaan. De Astana-renner werd op de achtste onverharde strook weer vergezeld door de achtervolgende groep, waaruit Kwiatkowski ondertussen weer was afgehaakt.

Het sextet vooraan had op 30 kilometer van de finish een comfortabele voorsprong van anderhalve minuut op Zdenek Stybar, Michael Gogl en Brent Bookwalter. Na een versnelling van Van Aert en Schachmann moest Van Avermaet op de voorlaatste grindstrook lossen uit de kopgroep.

Van Aert demarreerde op de laatste onverharde weg nog eens en begon met een voorsprong van ongeveer een halve minuut op Formolo en Schachmann aan de slotklim naar het Piazza del Campo. De drievoudig wereldkampioen hield stand en trok na twee derde plaatsen in de vorige twee edities van Strade Bianche nu wel aan het langste eind.