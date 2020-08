Remco Evenepoel heeft zaterdag de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. Het Belgische toptalent gaf zijn leidende positie in het algemeen klassement in de laatste etappe niet meer uit handen.

De twintigjarige Evenepoel eindigde in de slotrit, die het peloton over 158 kilometer van Covarrubias naar Lagunas de Neila voerde, als derde over de finish. Hij gaf elf seconden toe op Iván Sosa, die als eerste boven kwam op de slotklim van de hoogste categorie.

Sosa sprong in de laatste kilometer weg bij Mikel Landa en Evenepoel, die even daarvoor nog probeerde te demarreren. De Colombiaan werd niet meer achterhaald en hield nummer twee Landa negen seconden achter zich.

Ook de afgelopen twee jaar won Sosa de slotrit naar Lagunas de Neila. Toen greep de renner van Team INEOS ook de eindzege in de Ronde van Burgos. Ditmaal slaagde hij er niet in om mee te doen in het klassement en eindigde hij ver buiten de top tien.

In dat eindklassement bleef Evenepoel nummer twee Landa een halve minuut voor. João Almeida, die in de slotrit als vierde over de streep kwam, eindigde op ruim een minuut als derde. Richard Carapaz, vorig jaar winnaar van de Giro d'Italia, moest genoegen nemen met de zesde plek.

Voor Evenepoel is het zijn derde eindzege van dit seizoen. Begin dit jaar was de renner van Deceuninck-Quick-Step de sterkste in zowel de Ronde van San Juan als de Ronde van de Algarve.

Coquard sprint naar winst in Route d'Occitanie

In Frankrijk won Bryan Coquard de openingsrit in de Route d'Occitanie. De Fransman liet na 187 kilometer van Saint-Affrique naar Cazouls-lès-Béziers de Italianen Elia Viviani (tweede) en Sonny Colbrelli (derde) achter zich in de sprint.

Egan Bernal passeerde als zesde de finish en Nick van der Lijke was op de tiende plek de beste Nederlander. Ook Chris Froome doet mee aan de Franse rittenkoers. De viervoudig Tour-winnaar gaf bijna een minuut toe op Coquard.

De Route d'Occitanie, die tot voorheen bekend stond als de Route du Sud, telt in totaal vier etappes en duurt tot en met dinsdag.

Speel mee met het NUsport Tourspel! Voor de appgebruikers: tik hier.