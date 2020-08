Annemiek van Vleuten heeft zaterdag voor het tweede jaar op rij de Strade Bianche op haar naam geschreven. De renster van Mitchelton-SCOTT kwam na een fraaie inhaalrace in het snikhete Toscane solo over de streep op het Piazza del Campo.

De 37-jarige Van Vleuten voegde zich in het slot van de koers bij een groepje dat de achtervolging inzette op leider Mavi García. De regerend wereldkampioen op de weg voegde zich op 6 kilometer van de meet bij de Spaanse, raakte haar op de slotklim kwijt en kwam alleen over de finish in Siena.

García kwam op 22 seconden van Van Vleuten als tweede over de finish, voor de Amerikaanse Leah Thomas. Anna van der Breggen werd vierde op dik twee minuten van haar winnende landgenoot en Marianne Vos moest zich met de zesde plek tevredenstellen (+2.26).

De Strade Bianche was de tweede WorldTour-koers bij de vrouwen van dit jaar. In februari werd de Cadel Evans Great Ocean Race verreden in Australië, waarna het wielerseizoen in maart stil kwam te liggen vanwege de coronacrisis.

Vorige week kwamen veel rensters al in actie bij een reeks dagkoersen in Spanje, waar Van Vleuten imponeerde met drie overwinningen. De Nederlandse, die in februari al Omloop Het Nieuwsblad op haar naam schreef, won dit jaar alle wedstrijden waar ze aan de start stond.

De voorbereiding op de Strade Bianche verliep rommelig voor de rensters van Trek-Segafredo, onder wie Ellen van Dijk en Lucinda Brand. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden zes fietsen van die ploeg gestolen, waardoor ze op reservefietsen van start moesten. Van Dijk reed de Strade Bianche op de fiets van Koen de Kort.

Spaanse Garcia lange tijd aan kop

Het parcours voor de vrouwen besloeg 139 kilometer, met liefst acht grindstroken van in totaal 31,6 kilometer. De Italiaanse koers ontbrandde 50 kilometer van de meet toen elf rensters - onder wie Van Dijk - zich losmaakten van de grote groep. Vlak daarna ging García er in haar eentje vandoor.

De 36-jarige Spaanse sloeg een gat van twintig seconden met haar tien achtervolgers en genoot een voorsprong van twee minuten op het peloton, met daarin ook Van Vleuten en Van der Breggen. García breidde die marge in rap tempo uit en reed al snel op drie minuten van haar achtervolgers.

Dat was voor Van Dijk het teken om zich van die groep te ontdoen en zelf de aanval te zoeken, maar de Nederlandse van Trek-Segafredo werd snel weer ingerekend door de rest. Uiteindelijk bleef ze met vijf anderen over in de jacht op García, die met 20 kilometer te gaan zo'n twee minuten voorsprong koesterde.

Van Vleuten speelde tot dan toe een anonieme rol, maar dat veranderde 16 kilometer voor de finish volledig. De regerend wereldkampioene wist zich uit het niets bij de achtervolgers te voegen en ging al snel in haar eentje op jacht naar García, wiens voorsprong razendsnel slonk.

Met nog 10 kilometer te gaan was het gat nog maar 30 seconden en op 6,5 kilometer van de meet voegde Van Vleuten zich al bij García. De moegestreden Spaanse wilde aanvankelijk niet opgeven, maar op de steile slotklim - met een stijgingspercentage van maximaal 16 procent - moest ze zich alsnog gewonnen geven en de zege aan de ongenaakbare Van Vleuten laten.