Strade Bianche ·

Nog 60 km - Van der Poel werd even opgehouden door de val van onder anderen Alaphilippe en Nibali, maar keert weer terug in het peloton. Over zes kilometer volgt de achtste grindweg, die liefst 11,5 kilometer lang is. Daar wordt het eerste vuurwerk in het snikhete Toscane verwacht.