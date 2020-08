Van Aert: 'Aanval is de beste verdediging'

"Als je twee keer op een rij derde wordt, kom je met vertrouwen aan de start", verhaalt winnaar Wout van Aert na zijn zege in Strade Bianche. "Het was een hele dag afzien, niemand voelde zich goed. De hitte was uitputtend. Aan het einde had ik nog wat over. Er was niet iemand bij ons voor wie ik bang moest zijn op de laatste heuvel, maar de aanval is de beste verdediging. Het was daarna een man-tegen-man-gevecht en het werkte. Dit is een van mooiste eendagskoersen op de kalender en ik raakte twee jaar geleden verliefd op deze koers. Ik ben 25 jaar en heb 'm al gewonnen."