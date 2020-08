De fietsen van de vrouwenploeg van Trek-Segafredo zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen. Daardoor zullen onder anderen Ellen van Dijk en Lucinda Brand op reserverfietsen van start moeten in Strade Bianche.

Het team meldt dat dieven via de bovenkant de vrachtwagen wisten binnen te dringen en zes fietsen buitmaakten. Opmerkelijk genoeg werd het rijwiel van de Italiaanse Elisa Longho Borghini niet meegenomen. Zij won Strade Bianche in 2017.

De Amerikaanse ploeg heeft reservefietsen bij zich, waarop de rensters zullen starten. De tweede fiets van Van Dijk is van een ander model, zij rijdt op de fiets van Koen de Kort, die in de mannenploeg van Trek rijdt. "Die fiets is omgebouwd naar mijn maten, dus we kunnen lekker van start gaan", zegt Van Dijk tegen de NOS.

"Dat was heel gek wakker worden voor ons en ook wel even schrikken", vertelt ze. "Gelukkig is alles alweer geregeld, maar het is wel heel zuur."

Van Vleuten en Alaphilippe titelverdedigers in Toscane

De Strade Bianche voor vrouwen begint om 11.55 uur. Het peloton legt 136 kilometer af, deels over de witte onverharde wegen waar de koers zijn naam aan te danken heeft. De winnares van vorig jaar Annemiek van Vleuten staat nu ook aan de start.

De mannen gaan met titelverdediger Julian Alaphilippe om 13.45 uur van start in Siena. Zij rijden 184 kilometer.